Globales Technologieunternehmen initiiert Fusion mit rumänischem Cybersicherheitsunternehmen

Die Stefanini Group, ein auf digitale Lösungen spezialisiertes globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von einer Milliarde US-Dollar, gab heute den Beginn der Fusion mit Cyber Smart Defense bekannt, einem rumänischen Cybersicherheitsunternehmen. Durch diese Fusion kann Stefanini seine Cybersicherheitskapazitäten in Europa stärken.

Mit sofortiger Wirkung übernimmt die Stefanini Group 100 der rumänischen Geschäftsbereiche von Cyber Smart Defense und festigt damit eine Partnerschaft, die im Jahr 2020 begann.

"Die Übernahme von Cyber Smart Defense ist für unsere Kunden in Rumänien ein bedeutender Durchbruch, und diese Fusion stellt einen strategischen Schritt in unserem Plan dar, unser Angebot im Bereich Cybersicherheit auf dem europäischen Markt zu erweitern", sagte Farlei Kothe, CEO der Stefanini Group für die Regionen Nordamerika, APAC und EMEA. "Durch die Aufnahme der talentierten Fachkräfte dieses Unternehmens werden wir unsere Kompetenzen weiter ausbauen und unseren Kunden ein breiteres und effizienteres Lösungsspektrum anbieten können."

Nach der Übernahme von mehr als 40 Unternehmen gab die Stefanini Group im April ein neues globales Portfolio bekannt, das in sieben Geschäftsbereiche unterteilt ist, darunter ein eigener Bereich für Cybersicherheit.

Das End-to-End-Cybersicherheitsmodell von Stefanini hilft Kunden dabei, Bedrohungen zu verstehen, wirksame Präventionsstrategien zu implementieren und Risiken zu minimieren. Stefanini investiert weiterhin in Cybersicherheitslösungen, um ein globales Ökosystem aus erstklassigen Partnern aufzubauen, die Kunden dabei unterstützen, Cyber-Resilienz aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Der Entwurf des Fusionsplans ist hier zu finden: https://stefanini.com/en/insights/news/stefanini-group-initiates-the-merger-process-of-stefanini-romania-with-cyber-smart-defence-in-romania

Weitere Informationen zur Stefanini Group finden Sie unter stefanini.com.

Über die Stefanini Group

Stefanini ist ein globales Technologie-Beratungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen mit einem ko-kreativen Ansatz und einem stetigen Fokus auf die Erzielung von Ergebnissen anbietet. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei ihrer digitalen Transformation und beim Erreichen operativer Exzellenz. Mit einem vollständig KI-gestützten Portfolio vereint die Stefanini Group ihr breites Angebot in sieben Geschäftsbereichen: Technologie, Cyber, Daten und Analysen, Finanztechnologie, Betrieb, Marketing und Fertigung.

