In Zusammenarbeit mit Ajlan Bros. Holding

Einführung eines neuen Modells für kundenorientiertes Banking, das auf Innovation, Effizienz und Zugänglichkeit basiert.

Bereitstellung innovativer Lösungen für junge Menschen und Unternehmer.

Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und Afrika, gab bekannt, dass sie von der saudischen Zentralbank "SAMA" die Lizenz für ein digitales Bankunternehmen namens ezbank erhalten hat, das in Zusammenarbeit mit Ajlan Bros. Holding mit einem Kapital von 2,5 Milliarden SAR gegründet wurde.

Dieser Meilenstein, der in Zusammenarbeit mit Ajlan Bros. Holding erreicht wurde, spiegelt das Engagement wider, die Vision der QNB-Gruppe für finanzielle Inklusion und digitale Transformation sowie die umfassendere Strategie zur wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen. Mit ezbank wird das Ziel verfolgt, ein neues Modell des kundenorientierten Bankwesens einzuführen, das auf Innovation, Effizienz und Zugänglichkeit basiert.

Die Lizenzgenehmigung für ezbank stellt einen bedeutenden Schritt in den fortlaufenden Bemühungen der QNB Group dar, den Bankensektor in den Märkten, in denen sie tätig ist, in über 28 Ländern auf 3 Kontinenten zu transformieren. Das Unternehmen strebt danach, ein digitales Bankerlebnis anzubieten, das einfach, inklusiv und sicher ist, und innovative Lösungen für junge Menschen und Unternehmer bereitzustellen.

Die Bank wird mobile Plattformen, KI-gestützte Tools und intelligentes Risikomanagement einsetzen, um Transaktionen zu vereinfachen, den Zugang zu verbessern und die digitale Wirtschaft zu unterstützen.

