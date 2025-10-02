DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Oktober
=== 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 3Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise September PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 222.000 zuvor: 218.000 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** - US/Tesla Inc, Pkw-Auslieferungen 3Q - CN/Börsenfeiertag China ===
