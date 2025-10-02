Hamburg (ots) -Der Produzent Peter Hartwig erhält den mit 25.000 Euro dotierten "Hamburger Producers Award Deutsche Fernsehfilme"für den NDR Film "Polizei". Die Auszeichnung wurde am 1. Oktober im Rahmen des Filmfests Hamburg vergeben. Das Buch für den Film schrieb Laila Stieler, Regie führte Buket Alaku\u0219. "Polizei" läuft am Mittwoch, 26. November, um 20.15 Uhr im Ersten und ist zudem in der ARD Mediathek verfügbar.NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "Der NDR Film "Polizei" beeindruckt durch seine vielschichtige und authentische Erzählweise. Mit großer Sensibilität erzählt er die Geschichte eines Jugendlichen, der mit der Macht des Staates konfrontiert wird und dabei zunehmend seinen Halt verliert. Mein herzlicher Dank gilt dem engagierten Team vor und hinter der Kamera, das diesen Film mit viel Mut und Feingefühl ermöglicht hat. Eine verdiente Auszeichnung."Die Jury-Begründung: Es sei "nicht nur wichtig, sondern leider auch mutig einen Film über Polizeigewalt zu realisieren", so die Jury (Malick Bauer, Schauspieler; Sabine Steyer-Violet, Drehbuchautorinund Dramaturgin; Sarika Lakhani, Produzentin). "Dabei wird uns keine einfache Gegenüberstellung von 'den Guten' und 'den Bösen' präsentiert. Stattdessen erzählt der Film von all den Grautönen dazwischen - durch die der emotionale Kern der Geschichte hindurchscheint: Anton, ein junger Mensch, der verloren gegangen ist zwischen Corona und gesellschaftlicher Perspektivlosigkeit und nun auf der Suche nach sich selbst ist. Eine Figur, die für viele seiner Generation steht..."In "Polizei" versucht Anton (Levy Rico Arcos) einen Start ins Leben: Lehre, eigene Laube mit der Freundin, das kleine Glück ohne Drogen und Kriminalität. Doch dann erhält Anton einen gelben Brief. Ihm werden "schwerer Landfriedensbruch" und "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" vorgeworfen. Die Sache liegt zwei Jahre zurück. Mit Wucht tauchen die Bilder wieder auf: die 1. Mai-Demo, seine Festnahme. Anton muss in das Leben, mit dem er abschließen wollte, wieder einsteigen. Er, ein naiver, gutmütiger Junge, verspürt brennenden Hass, als er erkennt, dass er nicht Täter, sondern Opfer ist.Neben Levy Rico Arcos spielen u.a. Petra Schmidt-Schaller, Antonia Breidenbach, Luise Helm, Jamilah Bagdach und Florian Geißelmann."Polizei" ist eine Produktion der "Kineo Film GmbH" im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks für die ARD. Die Redaktion im NDR haben Christian Granderath und Sabine Holtgreve.Am kommenden Sonnabend, 4. Oktober, wird beim Filmfest Hamburg der NDR Nachwuchspreis an den besten Debüt-Langfilm vergeben. Wer sich am Ende des Filmfests über diesen mit 5000 Euro dotierten Preis freuen darf, bestimmen fünf Studierende aus Hamburg.Die Pressemappe zu "Polizei" finden Sie unter https://story.ndr.de/polizei/index.htmlPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6129751