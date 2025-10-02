DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

US-LEITZINSEN- Beth Hammack, die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, mahnt vor zu schnellen Zinssenkungen in den USA. "Ich habe die Sorge, dass wir die Zinsen zu schnell und zu stark lockern - in einem Marktumfeld, das das Inflationsziel klar verfehlt und auf der Beschäftigungsseite potenzielle Risiken birgt, die sich erst noch materialisieren könnten", sagte Hammack im Interview mit dem Handelsblatt. "Wir müssen beim Abbau unserer restriktiven Geldpolitik sehr vorsichtig vorgehen." (Handelsblatt)

GEMEINSCHAFTSCHULDEN - Nach Bundeskanzler Friedrich Merz plädiert auch Frankreich dafür, dass die EU die Ukraine in ihrem Überlebenskampf gegen Russland mit neuen Anleihen von etwa 140 Milliarden Euro unterstützt. Das in Europa eingefrorene russische Vermögen soll dafür als Sicherheit herangezogen werden. Im Interview mit der FAZ sagte Präsident Emmanuel Macron, dass er den Vorschlag von Merz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen voll unterstütze. "Im Grunde bedeutet dies, dass Deutschland bereit ist, sich gemeinsam für die Ukraine zu verschulden", sagte Macron. (FAZ)

October 02, 2025

