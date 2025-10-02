Ein unscheinbarer Energiewert entwickelt sich zum echten Schatz für Anleger. Während die Welt über Versorgungssicherheit und Energiewende diskutiert, liefert dieser Konzern verlässliche Cashflows, solide Dividendenrenditen von über 6 Prozent und zusätzlich eine spannende Übernahmestory. Der Spezialist für Energielogistik punktet mit Lösungen, die seit Jahren verlässlich funktionieren - und zugleich den Weg in neue Wachstumsfelder öffnen. Die Aktie steht damit sinnbildlich für Stabilität: kontinuierliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär