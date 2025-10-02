Helvetia Holding AG
Produkteinführung
Helvetia revolutioniert die Schweizer Vorsorgewelt: Mit einem kostenlosen digitalen Vorsorgecheck erhalten alle Interessierten in nur 90 Sekunden einen individuellen Überblick über ihre finanzielle Absicherung. Der innovative Financial Fitness Score ermöglicht eine dynamische Analyse und unkomplizierte Optimierung der eigenen Vorsorgesituation.
Helvetia setzt neue Massstäbe in der Schweizer Vorsorgelandschaft: Allen Interessierten - unabhängig davon, ob sie bereits Kundinnen oder Kunden sind - bietet Helvetia einen kostenlosen, digitalen Vorsorgecheck an. In kürzester Zeit erhalten Nutzerinnen und Nutzer einen umfassenden Überblick über ihre individuelle Vorsorgesituation. Das Tool erlaubt Kundinnen und Kunden zudem eine dynamische Aktualisierung der Daten, so dass die Vorsorgesituation stets aktuell ist. Je mehr persönliche Daten eingegeben werden, desto genauer das Ergebnis.
