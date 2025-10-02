© Foto: UnsplashCarvana hat seit Jahresbeginn 85 Prozent gewonnen und Jefferies erwartet, dass die Aktie noch mehr als 20 Prozent Potenzial nach oben hat.Die Investmentbank Jefferies hat die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers Carvana von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel deutlich von 385 auf 475 US-Dollar angehoben. Analyst John Colantuoni sieht damit ein Kurspotenzial von 21 Prozent. "Die Ergebnisse unserer Verbraucherumfrage, unsere eigene Marktanalyse sowie eine Kapazitätsstudie sprechen alle dafür, dass Carvana weiterhin stark wächst und die Markterwartungen übertreffen wird", schrieb er am Mittwoch. Digitaler Umbruch als Wachstumstreiber Carvana profitiert laut Colantuoni von einem …Den vollständigen Artikel lesen ...
