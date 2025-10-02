Der Relaunch markiert den entscheidenden nächsten Schritt für das Wachstum des Unternehmens - in Erwartung der ersten CTA-Einreichung im vierten Quartal 2025.

Vorstellung von LLibra OS, einer KI-Plattform der nächsten Generation, die die Entdeckung und Bewertung differenzierter Gen-Targets und das siRNA-Design beschleunigt.

LONDON, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (ehemals e-therapeutics), ein Unternehmen, das sich der Vereinigung von Computertechnologie und RNAi zur schnelleren Herstellung besserer Medikamente verschrieben hat, hat heute den Relaunch des Unternehmens bekanntgegeben. Tangram Therapeutics ist von einem geometrischen Puzzle inspiriert, bei dem unterschiedlich geformte Teile auf unzählige Arten angeordnet werden können, um etwas Größeres zu schaffen. Auf eine ähnliche Weise vereint das Unternehmen biologische Erkenntnisse, KI, unternehmenseigene Chemie und seine Mitarbeitenden in einem gezielten Bemühen, die Entdeckung und Entwicklung innovativer RNAi-Medikamente, die Leben verändern, zu beschleunigen.

Der heutige Relaunch spiegelt die Fortschritte wider, die seit der Umstellung des Unternehmens auf RNA-Interferenzmedikamente erzielt wurden. Seitdem hat Tangram Therapeutics eine breite therapeutische Pipeline differenzierter GalOmic-Medikamente weiterentwickelt, die auf seinen unternehmenseigenen rechnergestützten und datengesteuerten Ansätzen basiert. Das führende Programm des Unternehmens, TGM-312 zur Behandlung der mit Stoffwechselstörungen verbundenen Steatohepatitis (MASH), schreitet rasch voran. Im vierten Quartal 2025 soll ein CTA-Antrag eingereicht werden. Im Rahmen seiner umfassenderen Pipeline entwickelt Tangram außerdem TGM-148 zur Behandlung von Blutgerinnungsstörungen, das derzeit die für einen IND-Antrag erforderlichen Studien durchläuft. Für 2026 ist eine regulatorische Einreichung für die klinische Zulassung geplant. Die Pipeline von Tangram an First-in-Class-RNAi-Medikamenten unterstreicht sowohl die Leistungsfähigkeit seiner GalOmic-Chemieplattform als auch seine Fähigkeit, differenzierte therapeutische Ansätze zu entdecken.

Zusätzlich zu seinem Relaunch hat das Unternehmen LLibra OS vorgestellt, seine angewandte KI-Plattform der nächsten Generation mit einer modularen Multi-Agent-Infrastruktur, die sich mit den neuesten Fortschritten in der KI kontinuierlich weiterentwickeln kann. LLibra OS basiert auf den Grundlagen der Vorgänger-Computerplattform HepNet von Tangram, die auf einer unternehmenseigenen Netzwerkanalyse zur Modellierung der menschlichen Krankheitsbiologie basierte. LLibra OS vereint Erkenntnisse aus unterschiedlichen Datensätzen und proprietären Analysefunktionen, um die Identifizierung neuer Ziele, die Bewertung ihres therapeutischen Potenzials und ihrer Entwicklungsfähigkeit sowie die prädiktive Entwicklung von GalOmic siRNA-Medikamenten zu ermöglichen. Die Co-Scientist-Funktionalität von LLibra OS unterstützt die wissenschaftlichen Teams von Tangram zudem umfassender, um die Effizienz und Innovation bei allen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu steigern.

Durch die Weiterentwicklung seiner bewährten Computerkompetenz zu einem autonomeren und integrierteren KI-System möchte Tangram Therapeutics in der frühen Entwicklungsphase intelligentere Entscheidungen treffen, Risiken systematisch reduzieren und die Entwicklung seiner GalOmic-Medikamente beschleunigen. Dieser Fortschritt spiegelt die umfassendere Transformation des Unternehmens zu einem führenden Anbieter datengesteuerter RNAi wider, der fortschrittliche KI mit unternehmenseigener Chemie vereint, um differenzierte Medikamente bereitzustellen.

"Unser heutiger Relaunch als Tangram Therapeutics ist weit mehr als nur ein neuer Name", so Ali Mortazavi, Chief Executive Officer von Tangram Therapeutics. "Er spiegelt das Unternehmen wider, zu dem wir geworden sind - ein Unternehmen, das bewährte Fachkenntnisse in KI, Biologie und Chemie mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung von RNAi-Medikamenten vereint. Durch die Kombination dieser Elemente sind wir besser in der Lage, Ziele zu identifizieren, wirksame Medikamente zu entwickeln und ihren Weg zu den Patienten zu beschleunigen. Diese mutige Strategie ermöglicht es uns, von den vielen therapeutischen Hypothesen abzuweichen, die in der Biopharmazie umfassend verfolgt werden, und Patienten und Pflegekräften differenzierte Optionen anzubieten."

"Wie beim gleichnamigen Puzzle geht es bei Tangram Therapeutics um Verbindung, Perspektive und Innovation", fügte Alan Whitmore, Chief Scientific Officer, hinzu. "Dies erstreckt sich auch auf LLibra OS, das es uns ermöglicht, nicht offensichtliche Verbindungen zwischen verschiedenen Informationen aus sehr unterschiedlichen Bereichen herzustellen, um neue Ziele zu identifizieren und zu bewerten. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die First-on-Target- und First-in-Class-Programme in unserer Pipeline durch solide Evidenz gestützt und vor der Entwicklung risikofrei gestaltet werden."

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics (ehemals e-therapeutics) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Vereinigung von Computertechnik, RNAi und unkonventionellem Denken verschrieben hat, um schneller bessere Medikamente zu entwickeln. Wir entwickeln eine Pipeline von GalOmic RNAi-Medikamenten für ein breites Spektrum von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf. Unsere führenden Programme TGM-312 für MASH und TGM-148 für Blutgerinnungsstörungen nähern sich der klinischen Phase und liegen im Zeitplan für die Einreichung der Zulassungsanträge im vierten Quartal 2025 bzw. Mitte 2026.

Die innovativen Medikamente von Tangram basieren auf GalOmic, unserer unternehmenseigenen RNAi-Chemieplattform, die darauf ausgelegt ist, krankheitsverursachende Gene in Hepatozyten selektiv zum Schweigen zu bringen. Die Entdeckung basiert auf LLibra OS, unserer KI-Plattform der nächsten Generation mit einer Agenteninfrastruktur. Die einzigartige Kombination dieser Plattformen bildet die Grundlage unserer unermüdlichen Medizinforschung. Schnellere, intelligentere Entwicklung von RNAi-Medikamenten mit Wirkung in der realen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com.

Medienkontakt

press@tangramtx.com

Kontakt für Investor Relations

IR@tangramtx.com