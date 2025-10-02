DJ SENTIMENT/DAX-Anleger verspüren Drang nach oben

Hierzulande gewinnt man den Eindruck, dass die Akteure den DAX mit aller Gewalt nach oben schieben möchten. "Zwar waren mehrere Versuche, das wichtige Niveau von 23.800/850 DAX-Zählern nachhaltig zu überwinden, bis zum heutigen Erhebungszeitpunkt der Sentiment-Umfrage zum Scheitern verurteilt, aber auch die daraus resultierenden Rücksetzer blieben überschaubar", kommentiert Sentiment-Analyst Joachim Goldberg.

Der jüngste DAX-Anstieg dürfte vor allem hausgemacht sein, während langfristige Kräfte, etwa Kapitalzu- und -abflüsse aus dem Ausland wahrscheinlich nur in geringem Maße an der DAX-Entwicklung beteiligt gewesen sein dürften. "Diese Kapitalströme wären allerdings notwendig, um dem DAX tatsächlich tragfähige Flügel zu verleihen. Zumal die Positionierungen hierzulande nicht groß genug sein dürften, um gar einen Short-Squeeze auszulösen", so Goldberg.

DJG/mpt/cln

-0-

Am Ende der Sentiment-Woche schlägt immerhin ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche, und auch die Handelsspanne entspricht mit 2,1 Prozent ziemlich genau derjenigen der Vorwoche.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 01:09 ET (05:09 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.