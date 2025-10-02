Der DAX hat sich am Mittwoch trotz des Shutdowns in den USA stark gezeigt. Er ging mit einem Plus von einem Prozent bei 24.113,62 Zählern aus dem Handel. Damit konnte der deutsche Leitindex den vierten Tag in Folge mit Gewinnen abschließen. Und auch der Start in den Donnerstag sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den DAX 0,6 Prozent höher auf 24.255 Zähler.Auf der Terminseite bleibt es auch am heutigen Donnerstag ruhig. Grenke veröffentlicht die Entwicklung des Neugeschäfts im dritten Quartal. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär