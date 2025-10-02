auto-schweiz
Neue Personenwagen September 2025
Bern, 2. Oktober 2025
Der Schweizer Automarkt bleibt im September 2025 auf unterdurchschnittlichem Niveau. Mit rund 20'000 Neuzulassungen setzt sich der seit Jahresbeginn bestehende Marktrückgang (-3,9 Prozent) fort. Zwei von drei neuen Personenwagen verfügen inzwischen über mindestens Hybridantrieb, doch das Ziel der Roadmap Elektromobilität des Bundes - 50 Prozent Steckerfahrzeuge im Jahr 2025 - bleibt ausser Reichweite.
Die unbefriedigende Marktsituation hat auch im September angehalten. In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein wurden im September des laufenden Jahres 20'029 Personenwagen und damit etwas weniger als im Vorjahresmonat (-0,6 Prozent) neu in Verkehr gebracht. Damit hat sich der rund vierprozentige Marktrückgang (-3,9 Prozent) gegenüber dem bereits schwachen Vorjahr im September fortgesetzt.
Deutliche Mehrheit der neuen Personenwagen mit Hybrid- oder Elektroantrieb
Bund bremst E-Mobilität aus: CO2 -Reduktionsziele so nicht einhaltbar
