Die Anerkennung spiegelt die tatsächlichen Kundenerfahrungen und Ergebnisse für IT-Teams wider, die Remote-Desktop-Software evaluieren.

Splashtop wurde im 2025 Gartner Peer Insights Voice of the Customer Bericht für Remote Desktop Software als Strong Performer ausgezeichnet. Die Platzierung im Quadranten Strong Performer bedeutet, dass Splashtop den Marktdurchschnitt für die Gesamtbewertung erreicht oder übertroffen hat, jedoch unter dem Marktdurchschnitt für Benutzerinteresse und Akzeptanz liegt.

Splashtop erhielt eine Gesamtbewertung von 4,7 von 5 Sternen und eine Weiterempfehlungsbereitschaft von 97 aus 46 berechtigten Bewertungen von Unternehmen und Regierungsorganisationen, basierend auf Bewertungen vom 30. Juni 2025.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir investieren, um Hybridarbeit für die IT sicher und verwaltbar zu machen und gleichzeitig eine Benutzererfahrung zu bieten, die die Mitarbeiter schätzen", erklärte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. "Dies zeigt sich in der täglichen Arbeit, sei es bei Künstlern, die detaillierte CGI-Grafiken über reaktionsschnelle Fernverbindungen erstellen, bei Mitarbeitern, die bei Bedarf schnelle Unterstützung erhalten, oder beim Endpunktmanagement, das dafür sorgt, dass die Systeme ohne Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs funktionieren."

Kunden heben durchweg die Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, Sicherheit und den reaktionsschnellen Support hervor:

"Bietet eine sichere, optimierte und schnelle Fernzugriffslösung für Unternehmen, die die IT-Verwaltungskosten effektiv senkt und gleichzeitig die Benutzerzufriedenheit und Effizienz beim Fernsupport erheblich steigert." IT-Mitarbeiter, Bankwesen, Unternehmensgröße: 50 bis 250 Millionen USD.

"Die Zuverlässigkeit der Computerzuweisung und der Verwaltungskonsole ist die beste, die ich auf dem Markt gesehen habe." Leiter IT, Reise und Gastgewerbe, Unternehmensgröße: 50 Mio. bis 250 Mio. USD.

"Einfach zu bedienen, die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und leicht verständlich, und die Funktionen entsprechen unseren Anforderungen." Manager, IT-Sicherheit und Risikomanagement, IT-Services, Unternehmensgröße: 500 Millionen 1 Milliarde USD

Die "Voice of the Customer" von Gartner Peer Insights ist ein Dokument, das die Bewertungen von Gartner Peer Insights zu Erkenntnissen für Käufer von Technologien und Dienstleistungen zusammenfasst. Diese aggregierte Perspektive von Fachkollegen ergänzt zusammen mit den detaillierten Einzelbewertungen die Expertenstudien von Gartner und kann eine wichtige Rolle in Ihrem Kaufprozess spielen. Peers sind verifizierte Rezensenten eines Technologieprodukts oder einer Dienstleistung, die nicht nur das Angebot bewerten, sondern auch wertvolles Feedback geben, das vor einer Kaufentscheidung berücksichtigt werden sollte. Da Unternehmen zunehmend auf sicheres hybrides Arbeiten setzen, konzentriert sich Splashtop darauf, praktische Tools bereitzustellen, die die Produktivität steigern, den IT-Aufwand reduzieren und die Sicherheit für schlanke Teams in den Bereichen Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung verbessern.

Weitere Informationen zu den preisgekrönten Lösungen von Splashtop für Fernzugriff, Support und Endpunktverwaltung finden Sie unter Splashtop.com.

Haftungsausschlüsse

Gartner, Voice of the Customer for Remote Desktop Software, Peer Contributors, 29. August 2025.

Gartner® und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Gartner® Peer Insights geben die Meinung einzelner Endanwender wieder, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Splashtop

Splashtop ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Remote-Arbeit, Support und Verwaltung, die die Sicherheit und Leistung in einer Welt vereinfachen, in der von überall aus gearbeitet werden kann. Da der Kundenerfolg oberste Priorität hat, ist die Technologie von Splashtop für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Großunternehmen einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten. Sie bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassende Geräteunterstützung und einen 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die benutzerfreundliche Lösung, für die sich mehr als 30 Millionen Nutzer entschieden haben. Als Partner ermöglicht Splashtop es Nutzern, mit hochflexiblen Tarifen nach ihren eigenen Vorstellungen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist ein Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und arbeitet mit Microsoft zusammen, um Kunden bei der Bewältigung der sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Bitte besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250929186362/de/

Contacts:

Medienkontakt: pr@splashtop.com