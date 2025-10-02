Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 02
|01/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|264587.65
|6.0128
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|77709650.00
|473106593.06
|6.0881
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|01/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|18963159.19
|5.5774
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|264263.33
|6.022
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|16244377.00
|96634418.02
|5.9488
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|196288.99
|5.2655
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|01/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|236860086.34
|6.7271
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|01/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28462988.08
|5.9052
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|01/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10155608.45
|5.0778
