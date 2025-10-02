VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-01
|NL0009272749
|3988777.000
|379226939.77
|95.0735
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-01
|NL0009272772
|513000.000
|37279892.38
|72.6704
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-01
|NL0009272780
|360000.000
|30193345.44
|83.8704
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-01
|NL0009690239
|8185404.000
|311095677.03
|38.0061
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-01
|NL0009690247
|2598390.000
|44710524.24
|17.2070
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-01
|NL0009690254
|2426537.000
|30134651.56
|12.4188
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-01
|NL0010273801
|2681000.000
|51210660.84
|19.1013
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-01
|NL0010731816
|808000.000
|68402334.10
|84.6564
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-01
|NL0011683594
|74850000.000
|3357187986.07
|44.8522
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-01
|NL0010408704
|29903010.000
|1055336022.45
|35.2920
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-01
|NL0009272764
|328000.000
|20510499.55
|62.5320
