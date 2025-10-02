The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2025
ISIN Name
XS2010027022 SHERW.FING 21/26 REGS
AU3FN0056594 AUSNET SVCS 20/80 FLR MTN
XS2241387252 MIZUHO F.G. 20/25 MTN
XS2152899584 E.ON SE MTN 20/25
DE000A1684V3 DEUT.BOERSE ANL 15/25
XS0546241075 HONGKONG L. FI. 10/25 MTN
