© Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA PressZum ersten Mal seit 18 Monaten meldet BYD sinkende Verkäufe. Während der Marktführer zurückfällt, explodieren die Zahlen der Rivalen - und Xiaomi mischt mit einem Rekordmonat mit.BYD musste zum ersten Mal seit mehr als 18 Monaten einen Rückgang seiner monatlichen Verkaufszahlen hinnehmen. Wie Unternehmensdaten zeigen, sanken die Auslieferungen im September um 5,5 Prozent auf 396.270 Fahrzeuge. Damit verzeichnete der größte chinesische Hersteller von Elektro- und Hybridautos den ersten Rückgang seit Februar 2024. Im dritten Quartal wurden insgesamt 1,106 Millionen Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von 2,1 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Es ist zugleich der erste Quartalsrückgang …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE