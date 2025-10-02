Nürnberg (ots) -Das schmeckt! Bei NORMA gibt's Nudeln jetzt noch günstiger. Wer also Biss auf dem Teller und mehr Geld im Geldbeutel mag, sollte direkt zum Nürnberger Lebensmittel-Discounter gehen. Dort sind ab sofort Nudeln der Eigenmarke VILLA GUSTO um bis zu 12 Prozent reduziert. Fehlt nur noch die Sauce und schon steht dem italienischen Abend nichts mehr im Weg.Innerhalb weniger Tage setzt NORMA damit die vierte Preissenkung am Markt durch und sorgt dafür, dass alle Vorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. In diesem Jahr sind bereits mehrere hundert Produkte quer durch das beliebte Discount-Sortiment reduziert worden - dauerhaft!Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):VILLA GUSTO Spaghetti 500 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,69 EURVILLA GUSTO Makkaroni Chips 500 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,69 EURVILLA GUSTO Penne 500 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,69 EURVILLA GUSTO Fusilli 500 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,69 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6129816