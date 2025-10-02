Der Countdown für das World Aviation Festival, die weltweit größte Veranstaltung im Bereich Luftfahrttechnologie, läuft. In diesem Jahr kehrt die Veranstaltung vom 7.bis 9. Oktobernach Lissabon, Portugal, auf die Feira Internacional de Lisboa zurück. Als das führende globale Unternehmen im Bereich Management unregelmäßiger Betriebsabläufe (Irregular Operations, IROPS) gehört die Value Group zu den zentralen Akteuren dieser erstklassigen Konferenz und Ausstellung. Auf der internationalen Bühne präsentiert das Unternehmen seinen revolutionären Ansatz zur Steuerung unregelmäßiger Betriebsabläufe

Thomas Sergnese and Daniele Bocchieri, co-CEOs of Value Group

"Wir sind stolz, als Goldsponsor an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Sie bietet eine wertvolle Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Visionen auszutauschen, Experten der Luftfahrtbranche zu treffen und gemeinsam das nächste Kapitel im Management von Betriebsstörungen zu gestalten" - sagten Thomas Sergnese und Daniele Bocchieri, gemeinsame Geschäftsführer der Value Group - "Von Mailand über Heathrow und Paris bis nach Singapur war unsere Mission immer dieselbe: Airlines zur Seite stehen, wenn es am wichtigsten ist. Störungen sind nie nur Zahlen es sind Menschen, Reisen, Geschichten. Aus diesem Grund haben wir Lösungen entwickelt, welche Technologie und Fürsorge verbinden: von Rubik GO, unserer Plattform für operatives Airline-Management, bis zu unserem Disruption Cockpit, dem Dashboard für die Steuerung von Betriebsstörungen, setzen wir neue Standards für das IROPs- und Crew-Management."

Die an 433 Flughäfen weltweit aktive Value Group setzt neue Maßstäbe im Passagierservice: Als All-in-One-Partner bietet das Unternehmen umfassende Unterstützung für Passagiere, von Unterkunft bis Transport, und verbindet modernste Technologie mit persönlichem Touch, um einen herausragenden Kundenservice zu gewährleisten. Dies bezeichnet das Unternehmen als "künstliche menschliche Intelligenz": eine Kombination aus intelligenter Technologie für schnelle Reaktionen bei Betriebsstörungen, einem funktionalen und effizienten Wiederherstellungsplan, wenn Airlines auf operative Probleme stoßen, und menschlichem Kontakt, um betroffene Passagiere direkt am Flughafen persönlich zu unterstützen.

Auf dem World-Aviation-Festival wird die Value Group ihre Dienstleistungen und Lösungen vorstellen, die sowohl operative Effizienz für Airlines als auch Betreuung der Passagiere sicherstellen. Anwendungen wie RUBIK GO wurden entwickelt, um das Management für Betriebsstörungen zu vereinfachen, Kosten zu senken sowie Passagiere in Echtzeit unterstützt, informiert und betreut zu halten. Diese bahnbrechende Technologie integriert verschiedene Elemente zur Steuerung von Reiseunterbrechungen und ermöglicht Passagieren vollständige Selbstbedienung, während gleichzeitig ein umfassender Service gewährleistet bleibt.

Zusätzlich wird Daniele Bocchieri, Co-Geschäftsführer und Betriebsleiter der Value Group, einer der Referenten zum Panel"Welche proaktiven Strategien können wir einsetzen, um Verspätungen zu mindern und Flüge im Zeitplan zu halten?"sein.

Besuchen Sie die Value Group in Pavillon 1, Stand 1-180.

