Stuttgart (ots) -Leere Autobatterie, Getriebeschaden, schwächelnde Zündung, überhitzter Motor oder ein geplatzter Reifen: Nichts missfällt deutschen Autofahrern so sehr, wie ein unfreiwilliges Intermezzo am Straßenrand. Allein der Marktführer ADAC musste im vergangenen Jahr 3,6 Millionen Mal ausrücken, um bei einer Panne zu helfen. In solchen Fällen ist es für die Betroffenen gut, über einen Schutzbrief versichert zu sein.Doch welcher Kfz-Schutzbrief bietet die beste Kombination aus Service und Preis? auto motor und sport, Deutschlands ältestes und größtes Automagazin, hat erstmals die Fairness von Kfz-Schutzbriefen getestet. Von A wie Abschleppen über M wie Mietwagen bis Z wie Zweiradschutz: Auf den Prüfstand kamen ausschließlich Premiumtarife mit dem jeweils umfassendsten Schutz für die ganze Familie. Acht Anbieter stechen mit besonders fairen Leistungen hervor, davon erreichten fünf Schutzbriefe die Topnote "Sehr gut" und weitere drei werden mit "Gut" ausgezeichnet. Testsieger ist der Kölner Automobil-Club Verkehr e.V. (ACV), dicht gefolgt vom BAVC Automobil- und Verkehrssicherheitsclub e.V. sowie dem ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland e.V.Den vollständigen Artikel finden Sie unter Fairster Kfz-Schutzbrief 2025 (https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/kfz-schutzbriefe-im-vergleich/)Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6129832