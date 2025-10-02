© Foto: Sina Schuldt/dpaVolkswagen erlebt in den USA ein gemischtes Quartal. Die Nachfrage nach SUVs steigt, doch die Kernmarke VW verzeichnet deutliche Absatzrückgänge.Der Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal auf dem US-Markt einen Dämpfer hinnehmen müssen. Während die Premium-Tochter Audi stabile Zahlen vorlegte, verzeichnete die Kernmarke VW einen deutlichen Absatzrückgang. Besonders klassische Limousinen und Kompaktmodelle schwächelten, wohingegen SUVs als Wachstumstreiber herausstachen. Klassische Modelle verlieren Volkswagen teilte am Mittwochabend mit, dass die Verkäufe der Kernmarke im dritten Quartal um 6 Prozent auf 87.705 Fahrzeuge zurückgingen. Hauptverantwortlich für das Minus war der massive …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE