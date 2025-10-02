NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem guten Quartalsstart für den Online-Modehändler habe sich die Branche in Deutschland weiter erholt und die Konkurrenz zuletzt positive Signale gesendet, schrieb Georgina Johanan in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November. Sie rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 96 Millionen Euro im dritten Quartal. Ihre Schätzung für das Gesamtjahr hob sie auf 594 Millionen Euro an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000ZAL1111