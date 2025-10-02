Auf dem Roundtable von mwb research hob Anja Siehler, Head of IR, die starke Performance und den positiven Ausblick des Unternehmens hervor. Nordex macht solide Fortschritte in seiner Transformation - von einer weniger profitablen Ausgangslage hin zu einer EBITDA-Marge von knapp 6 % im ersten Halbjahr 2025. Mittelfristig strebt das Unternehmen 8 % an, gestützt durch operative Skaleneffekte, Effizienzsteigerungen sowie diszipliniertes Kostenmanagement. In Europa behauptet Nordex seine Führungsposition beim Auftragseingang, getragen von hoher Nachfrage in den Kernmärkten und begünstigt durch Makrotrends wie Elektrifizierung, den wachsenden Energiebedarf durch KI sowie Repowering-Projekte, während der potenzielle Wettbewerb aus China bislang begrenzt bleibt. Das US-Geschäft gilt als zusätzliche Wachstumschance - eher als Bonusmarkt denn als zwingende Voraussetzung für das Erreichen der mittelfristigen Ziele. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 26,00 EUR, wobei bei anhaltend starkem Auftragseingang und klar absehbarer Margenrealisierung Potenzial für eine Neubewertung besteht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





