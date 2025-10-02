Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 02
[02.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE00BN4GXL63
|10,437,633.00
|EUR
|0
|102,858,261.02
|9.8546
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,096,291.19
|98.9863
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,151,963.23
|111.5394
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,438,344.16
|121.351
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE00BN0T9H70
|53,803.00
|GBP
|0
|6,338,315.13
|117.806
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,984,796.94
|110.5859
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,535,730.09
|99.0346
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000L1I4R94
|1,812,830.00
|USD
|0
|21,007,732.08
|11.5884
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000LJG9WK1
|505,302.00
|GBP
|2430.0000
|5,205,586.09
|10.3019
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|484,074.80
|11.961
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|417,386,673.35
|112.4866
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,766,387.72
|10.31
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,056,942.45
|11.208
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,058,750.89
|10.6985
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|622,882.00
|10.9902
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,220,001,680.98
|110.9092
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,536,266.84
|12.1947
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000YMBL844
|2,206,139.00
|USD
|0
|22,905,224.61
|10.3825
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE000RH1ZG27
|79,427.00
|USD
|0
|836,637.33
|10.5334
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.10.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,469,835.61
|10.7252
© 2025 PR Newswire