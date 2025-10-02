München (www.anleihencheck.de) - Seit Mittwoch ist die USA im Shutdown. Der Stopp eines Großteils der Verwaltungstätigkeit könnte sich vor allem negativ auf das Verbraucherklima auswirken, meint Eric Winograd, Chief US Economist bei AllianceBernstein (AB). Warum eine längere Pause zudem die geldpolitischen Entscheidungen der Fed behindern könnte - und inwiefern das gerade aktuell, an einem potenziellen wirtschaftlichen Wendepunkt, fatale Folgen haben könnte, erkläre er in folgendem Kommentar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
