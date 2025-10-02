Hannover (www.anleihencheck.de) - Im September ist die Inflationsrate in der Euro-Zone auf 2,2% gestiegen und liegt damit über dem EZB-Ziel von 2,0%, das in den drei Monaten zuvor exakt getroffen wurde, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Ökonomen hätten diesen Anstieg erwartet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sehe die Inflation unter Kontrolle und betone, dass die Risiken für Preissteigerungen derzeit begrenzt seien. Einen klaren Ausblick auf die weitere Geldpolitik habe sie jedoch nicht gegeben. Nach acht Zinssenkungen seit Juni 2024 habe die EZB im Juli und September pausiert. Der Einlagesatz bleibe bei 2,0%. ...

