Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future stand anfänglich unter Abgabedruck, pendelte aber letztlich wie in den Tagen zuvor um die gleitenden Durschnitte (21T und 55T), so die Analysten der Helaba.Diese stünden bei 128,58/60 auch am Morgen im Test. Das Bild der technischen Indikatoren sei unklar und wieder einmal geprägt von den Indikationen einer trendlosen Verfassung des Marktes. So gebe der ADX auf niedrigem Niveau erneut nach und der RSI pendele weiterhin um die Mitte der neutralen Zone. Wichtige Unterstützungen würden sich bei 127,88/89 und 127,61, dem Anfang September markiertem Kontrakttief, zeigen. Widerstände lokalisiere man bei 129,13 und 129,44/66. (02.10.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
