Die Partnerschaft beider Unternehmen zielt darauf ab, neue Investitionsmöglichkeiten auf den west- und nordeuropäischen Hotelmärkten züerschließen. Gleichzeitig markiert sie einen bedeutenden Schritt in deren gezielten HotelexpansionsstrategienDas Joint Venture konzentriert sich auf den Erwerb von Core+/Value-Add-Investitionen in großen west- und nordeuropäischen Städten und nimmt dabei 4- und 5-Sterne-Business- und Freizeit-Hotels ins Visier. Die Investitionsstrategien reichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld