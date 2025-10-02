Anzeige
Dow Jones News
MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Zinssenkungen und "Deals" treibt Aktienkurse

DOW JONES--Deutlich nach oben ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien gegangen. Die Vorgaben aus den USA waren leicht positiv; die Anleger an der Wall Street nehmen den ungelösten Haushaltsstreit und die daraus resultierende vorübergehende Schließung von Behörden ("Shutdown") bislang relativ gelassen. Marktteilnehmer verwiesen auf Spekulationen, dass eine sich weiter eintrübende Wirtschaftslage als Folge des Shutdown die US-Notenbank zu weiteren Zinssenkungen veranlassen könnte. Das stütze die Aktienkurse. Auch die Hoffnung auf weitere Handelsvereinbarungen zwischen den USA und Ländern der Region habe zur Stimmungsaufhellung beigetragen.

Angeführt wurden die asiatischen Handelsplätze von der Börse in Seoul, wo der Kospi um 2,7 Prozent zulegte und ein Rekordhoch erreichte. Eine Partnerschaft mit OpenAI bei KI-Chips trieb die Kurse der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix um 4,4 und 11 Prozent nach oben. Vom Freitag bis einschließlich kommenden Donnerstag bleibt der südkoreanische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen.

Technologiewerte gaben auch dem Hang-Seng-Index in Hongkong Rückenwind, der im späten Handel um 1,8 Prozent höher notierte. Ein positiver Analystenkommentar von JP Morgan verhalf Alibaba zu einem Plus von 4,1 Prozent. Nach Vorlage solider Absatzzahlen stiegen die Kurse der Elektroautohersteller Nio (+7,1%), Xiaomi (+4,2%) und Xpeng ( +2,7%). Die Börse in Shanghai war derweil noch immer wegen eines Feiertags geschlossen; wegen der "Goldenen Woche" ruht der Handel dort bis einschließlich kommenden Donnerstag.

In Tokio rückte der Nikkei-225-Index um 0,9 Prozent vor. Gesucht waren Aktien der Halbleiterbranche wie Lasertec (+2,7%), Tokyo Electron (+7,9%) oder Advantest (+2,5%).

Der Aktienmarkt in Sydney schloss 1,1 Prozent im Plus. Zu den führenden Gewinnern gehörten Aktien des Lithium-Bergbaus. Die US-Regierung erwägt den Einstieg bei Produzenten sogenannter kritischer Mineralien, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Im Gegenzug könnte Australien Zollerleichterungen erhalten. Pilbara Minerals verbesserten sich um 5,1 und Liontown um 9,7 Prozent. Aktien von Goldminenbetreibern profitierten vom Höhenflug des Goldpreises, der von Rekord zu Rekord eilt. Unter anderem stiegen Evolution Mining um 3,7 und Westgold Resources um 8,3 Prozent. 

=== 
Index (B rse)       zuletzt    +/- %    % YTD     Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.945,90    +1,1%    +8,5%     08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    44.936,73    +0,9%   +12,6%     08:30 
Kospi (Seoul)       3.549,21    +2,7%   +47,9%     08:30 
Shanghai-Comp.      Feiertag         +15,8%     09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    27.331,03    +1,8%   +34,0%     10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00 Mi, 9:30 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1752     0,2   1,1732    1,1751 +13,4% 
EUR/JPY           172,85     0,2   172,53    173,02  +6,6% 
EUR/GBP           0,8706     0,0   0,8702    0,8734  +5,5% 
GBP/USD           1,3499     0,1   1,3480    1,3455  +7,5% 
USD/JPY           147,08     0,0   147,05    147,24  -6,0% 
USD/KRW          1.401,45    -0,1  1.402,80   1.403,20  -4,8% 
USD/CNY           7,1147     0,0   7,1116    7,1094  -1,4% 
USD/CNH           7,1328     0,1   7,1282    7,1258  -2,8% 
USD/HKD           7,7802    -0,0   7,7820    7,7823  +0,2% 
AUD/USD           0,6621     0,1   0,6614    0,6607  +6,9% 
NZD/USD           0,5840     0,4   0,5815    0,5805  +3,6% 
BTC/USD         118.724,90     0,9 117.616,90  114.609,70 +20,9% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Schluss    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,49    61,39    +0,2%     +0,10 -13,0% 
Brent/ICE          67,06    67,02    +0,1%     +0,04 -11,5% 
 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.874,00  3.865,73    +0,2%     +8,27 +46,9% 
Silber            47,50   47,325    +0,4%     +0,17 +61,4% 
Platin          1.345,85  1.329,96    +1,2%    +15,89 +52,5% 
Kupfer            4,94    4,88    +1,1%     +0,05 +20,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewaehr) 
 
 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 03:23 ET (07:23 GMT)

