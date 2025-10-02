FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bodenbildung im Chart von Rational nimmt am Donnerstag nach einer Kaufempfehlung Form an. Die Aktien des Großküchenausrüsters sprangen um 6 Prozent an und schafften es damit über 700 Euro sowie die 100-Tage-Durchschnittslinie. Rational reduzierten ihren Kursverlust für 2025 am Morgen auf rund 15 Prozent. Anfang des Vormonats waren es zeitweise 25 Prozent.

Barclays-Experte Timothy Lee riet bei einem Kursziel von 816 Euro zum Kauf. Rational-Aktien seien zu tief abgetaucht. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns, so Lee. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde.

Analyst Philippe Lorrain von der Investmentbank Bernstein setzte aktuell gar ein Kursziel von 1.035 Euro an./ag/jha/