Die Papiere von Baidu haben am Donnerstag im asiatischen Handel in einem freundlichen Gesamtmarktumfeld mehr als fünf Prozent zugelegt. Leser des Aktien-Reports "China-Knaller" liegen mit der Aktie mehr als 40 Prozent vorne. Der ebenfalls empfohlene Optionsschein bringt es sogar auf ein Plus von sagenhaften 217 Prozent. Doch das Kursziel ist noch nicht erreicht.Die Rally der Baidu-Aktie ist beeindruckend. Seit Anfang August hat der Titel rund 70 Prozent zugelegt und notiert mittlerweile auf dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
