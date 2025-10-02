EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Prognoseänderung
The Platform Group AG hebt Prognose für 2026 auf EUR 1 Mrd. Umsatz und EUR 70-80 Mio. EBITDA an - drei Akquisitionen im Pharmabereich sowie Erweiterung im Segment Optics & Hearing
Hintergrund der Anhebung sind drei Mehrheitsübernahmen im Pharmabereich, deren Signings im September und Oktober 2025 erfolgten. Es handelt sich um die Pharmosan Gruppe mit Sitz in Wien, die Vamida Versandapotheke mit Sitz in Brno sowie die Kölner Pharmaweiterbildungsplattform Apothekia. Gemeinsam repräsentieren die drei Unternehmen ein erwartetes Umsatzvolumen von über EUR 130 Mio. im Jahr 2026. Das Segment "Service & Retail Goods" wird in diesem Zuge erweitert und künftig unter der Bezeichnung "Pharma & Service Goods" geführt. Das Closing der Transaktionen wird nach Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden bis Ende 2025 erwartet.
Darüber hinaus hat die The Platform Group Vereinbarungen zum Erwerb von zwei weiteren Unternehmen im Segment "Optics & Hearing" getroffen. Diese erwirtschaften zusammen einen Umsatz im einstelligen Millionenbereich bei einer EBITDA-Marge von rund 24 %.
Investor Relations
