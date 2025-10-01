EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Der Lang & Schwarz Konzern hat im dritten Quartal 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von etwa EUR 31 Mio. erzielt (drittes Quartal 2024: EUR 21 Mio.). Damit konnte für die ersten drei Quartale des Jahres 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von etwa EUR 95 Mio. erzielt werden (erste drei Quartale 2024: EUR 70 Mio.).
Wenn sich das Ergebnis aus der Handelstätigkeit im vierten Quartal 2025 auf einem ähnlichen Niveau wie im dritten Quartal 2025 bewegt, werden wir entgegen unserer bisherigen Prognose einen moderaten Anstieg des Ergebnisses aus der Handelstätigkeit gegenüber dem Vorjahr erreichen.
Trotz eines Anstiegs des Verwaltungsaufwands gegenüber dem Vorjahr gehen wir nunmehr davon aus, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Vorjahres moderat zu übertreffen.
Die Angaben basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen.
Ende der Insiderinformation
