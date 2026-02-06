EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Stärkung der Eigenmittel und Dividendenzahlung 2025



06.02.2026 / 10:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der neu formierte Vorstand, bestehend aus Oliver Ertl, Andreas Fleischmann und Dr. Ulrich Reidel, hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Eigenmittel der Lang & Schwarz Gruppe deutlich zu stärken. Diese Stärkung dient dem Wachstum und der Innovationskraft und stellt eine wichtige Maßnahme für die Zukunft von Lang & Schwarz dar. Im Rahmen der Aufstellung des Abschlusses zum 31. Dezember 2025 werden dem Fonds für allgemeine Bankrisiken insgesamt EUR 19,2 Mio. zugeführt, davon EUR 4,2 Mio. verpflichtende Zuführung nach § 340e Abs. 4 HGB. Des Weiteren soll der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 2,00 Euro je Aktie und damit eine Steigerung der Dividende um nahezu 15% gegenüber dem Vorjahr vorgeschlagen werden. Dies entspricht knapp 40% des in der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Einzelabschluss) erzielten Jahresüberschusses. Die zukünftige Dividendenpolitik von Lang & Schwarz soll sich vorbehaltlich künftiger Entwicklungen an dieser Ausschüttungsquote orientieren. Der Vorstand führt aus: "Das Handelsvolumen hat sich auch zum Ende des Jahres 2025 weiter ausgezeichnet entwickelt. So haben wir im vierten Quartal 2025 mit einem Handelsvolumen von EUR 85,4 Mrd. wieder herausragende Gesamtumsätze in allen Segmenten erzielt. Auch im neuen Jahr 2026 setzt sich diese Entwicklung fort. Das Handelsvolumen bewegt sich bislang sogar auf einem noch höheren Niveau als im vierten Quartal 2025. Mit Blick auf die positive Entwicklung der Handelsaktivitäten sowie den Ausbau der strukturierten Produkte und weiterer innovativer Geschäftsfelder ist es strategisch geboten, dass wir die Eigenmittel in der Lang & Schwarz Gruppe stärken. Hierzu dient zum einen die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG wie auch die Stärkung des Eigenkapitals der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft. Die regulatorischen Änderungen im Hinblick auf das Thema Payment for Orderflow erfordern vom Markt und somit auch von Lang & Schwarz Anpassungsleistungen, um für Orderflowprovider in Zukunft weiterhin ein attraktiver Partner zu sein. Wir sind mit unseren Partnerbanken und mit weiteren Marktteilnehmern in einem engen Austausch. Die Änderungen bieten Chancen, die wir aktiv und konsequent nutzen werden. Hierbei ist Lang & Schwarz innovativ, schnell und flexibel. Die Stärkung der Eigenmittel schafft die notwendigen finanziellen Voraussetzungen. Unter anderem werden wir in den weiteren Ausbau unserer leistungsfähigen IT-Infrastruktur und unserer modernen Handelssysteme investieren. Zudem analysieren wir laufend Opportunitäten für ein anorganisches Wachstum von Lang & Schwarz, was ebenfalls mit entsprechendem Kapitalbedarf einhergeht. Die Stärkung der Eigenmittel dient schließlich der sicheren Erfüllung der mit wachsendem Handelsvolumen steigenden aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen sowie Sicherheitsleistungen (Margin) an den verschiedenen Börsen. Darüber hinaus besteht insbesondere aus dem verkürzten Abwicklungszyklus bei US-amerikanischen Geschäften (sog. T+1) punktuell erhöhter Liquiditätsbedarf. Nicht zuletzt verbessern wir durch die zuvor beschriebenen Maßnahmen die Bonität von Lang & Schwarz im Rahmen der Eigenemissionstätigkeit als weiterem wesentlichen und wachsenden Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Die Stärkung unserer Eigenmittelausstattung ermöglicht insgesamt den weiteren Ausbau unserer Geschäftstätigkeit und steigert nachhaltig den fundamentalen Wert unserer Gesellschaft."

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit etwa 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.



06.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News