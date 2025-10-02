FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte ein weiteres gutes werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er geht daher davon aus, dass die diesjährige Spanne der Gewinnprognose - mit den Zahlen oder schon vorab - von 1,7 bis 1,8 Milliarden auf etwa zwei Milliarden Euro angehoben wird. Den Kursrückgang seit Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse hält der Experte für unbegründet./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 04:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0





© 2025 dpa-AFX-Analyser