Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 06.10.2025
- (Nr. 360) Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, Jahr 2024
Dienstag, 07.10.2025
- (Nr. 361) Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. Halbjahr 2025
- (Nr. 362) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2025
- (Nr. 363) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juli 2025
- (Nr. 41) Zahl der Woche zum E-Waste-Day am 14.10.2025: Recycling von Elektroaltgeräten, Jahr 2023
Mittwoch, 08.10.2025
- (Nr. 364) Produktionsindex, August 2025
- (Nr. 365) Öffentlicher Personennahverkehr, Jahr 2024 im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019
- (Nr. N055) Zum Welttag des Hundes am 10.10.2025: Einnahmen aus der Hundesteuer sowie Preise von Hunde- und Katzenfutter, Jahr 2024
Donnerstag, 09.10.2025
- (Nr. 366) Außenhandel, August 2025
- (Nr. 367) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2025
Freitag, 10.10.2025
- (Nr. 368) Inlandstourismus, August 2025
- (Nr. 369) Baupreise für Wohngebäude, August 2025
- (Nr. 370) Weinernte in Deutschland (Schätzung), Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
© 2025 news aktuell