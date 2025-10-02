Als Infrastruktur- und Dienstleistungsanbieter agiert Hochtief am Puls der Zeit. Mit seinen wachstumsstarken Töchtern profitiert der Konzern von den weltweit hohen Infrastrukturausgaben, vor allem mit Blick auf die rasant steigende Nachfrage nach Datenzentren. Ein Blick auf die Zahlen und den Chart der AKTIONÄR-Empfehlung zeigt: mit nachhaltigem Erfolg! Zu diesem Schluss ist auch die Bank of Amerika (BofA) gekommen. Im Mittelpunkt der operativen Tätigkeiten stehen bei Hochtief vor allem Megatrends ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär