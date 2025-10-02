Berlin/München (ots) -Vom 6. bis 8. Oktober trifft sich die internationale Immobilienbranche auf der Expo Real in München. Aktuelle Trends: Themen wie nachhaltige Immobilienfinanzierung im Real Estate Bereich, PropTech-Innovationen und neue Investmentmodelle. Mit dabei ist Lukas Linn, Investment Manager der Invesdor Group und Jurymitglied der Impact Awards 2025, die während der Messe vergeben werden. Seine Teilnahme unterstreicht den Fokus von Invesdor als Europas größter Impact Investment-Plattform, die ihr Spektrum gezielt um Real Estate Investments erweitert und so neue Chancen für Investoren wie für Projektentwickler eröffnet.Nachhaltigkeit, Digitalisierung und wirkungsorientiertes Investieren verändern den Immobilienmarkt zunehmend. Für Projektentwickler entstehen neue Finanzierungswege. Und Anlegerinnen und Anleger erhalten Zugang zu Assetklassen, die früher fast ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten waren. Erste Real Estate-Co-Placements auf der Invesdor-Plattform waren in kurzer Zeit überzeichnet - ein Signal für die hohe Nachfrage der impact-orientierten Crowd."Nachhaltige Immobilienfinanzierung gewinnt enorm an Bedeutung. PropTechs und innovative Lösungsanbieter zeigen, wie Technologie und Nachhaltigkeit die Branche transformieren und neue Investmentchancen entstehen", sagt Linn. In früheren Positionen hat er die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche mit vorangetrieben. Seine Jurytätigkeit auf der Expo Real verdeutlicht die enge Verbindung von Invesdor zur Innovationsszene im Real Estate-Sektor.Ein Beispiel für diese Entwicklung ist das Berliner PropTech metr. Das Wachstumsunternehmen bietet digitale Lösungen für die energetische Gebäudebewirtschaftung. Diese helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren, Energiekosten zu senken und Prozesse transparenter zu machen. Aktuell läuft über Invesdor eine Finanzierungsrunde, an der sich Anlegerinnen und Anleger beteiligen können. Auch ein Team von metr und Geschäftsführerin Dr. Franka Birke werden auf der Expo Real anwesend sein.Die Impact Awards würdigen Innovationen, die den Immobilienmarkt nachhaltiger und zukunftsfähiger machen. Mit der Expo Real als Bühne wird deutlich: PropTechs und Impact-orientierte Investments sind keine Randthemen mehr, sondern die Treiber einer ganzen Branche.Über Invesdor:Invesdor ist Europas größte Impact Investment-Plattform. Anlegerinnen und Anleger aus aller Welt investieren über die Plattform in europäische Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell nachhaltige Wirkung erzielen - von mittelständischen Betrieben über Start-ups mit hohem Wachstumspotential bis hin zu Projekten aus den Bereichen erneuerbare Energien und Immobilien. Der Fokus liegt auf transparenten Investments, die Anlegern attraktive Renditechancen und Unternehmen Zugang zu Kapital ermöglichen.Pressekontakt:Christiane SternbergerPR- & Content ManagerinTel: +49 (0)30 364 285 707E-Mail: press@invesdor.comOriginal-Content von: Invesdor INV AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179530/6129935