DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RUMAENIEN 19/26 MTN 144A XS1934865251 03.10.2025 HZE/EOT
RUMAENIEN 19/26 MTN REGS XS1934867547 03.10.2025 HZE/EOT
RUMAENIEN 20/26 MTN REGS XS2178857285 03.10.2025 HZE/EOT
RUMAENIEN 20/26 MTN 144A XS2179038745 03.10.2025 HZE/EOT
RUMAENIEN 22/26 MTN REGS XS2538440780 03.10.2025 HZE/EOT
RUMAENIEN 22/26 MTN 144A XS2538441085 03.10.2025 HZE/EOT
