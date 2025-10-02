Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche verharrten die internationalen Anleihemärkte weitgehend in ruhigen Bahnen, auch wenn die politische Unsicherheit aus den USA deutlich zunahm, so die Börse Stuttgart.Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen seien leicht von 2,74% auf 2,73% zurückgegangen, der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bewege sich bei 128,55 Punkten etwas oberhalb des Vorwochenniveaus (128,25 Punkte). Der aktuelle Fokus habe auf den Inflationsdaten gelegen: In Deutschland seien die Verbraucherpreise im September um 2,4% im Jahresvergleich gestiegen, etwas mehr als im Vormonat. Die Eurozonen-Inflation sei mit 2,2% bestätigt worden und liege damit weiterhin knapp über dem Ziel der EZB von 2%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de