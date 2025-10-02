© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Die Aussicht, dass AMD Teile seiner Chips bei Intel fertigen lassen könnte, verleiht der Intel-Aktie Auftrieb und schürt die Hoffnung auf eine Allianz der Unternehmen.Die Aktie von Intel legte am Mittwoch um 7 Prozent zu, nachdem bekannt wurde, dass der US-Chiphersteller in frühen Gesprächen mit dem Erzrivalen AMD steht. Laut einem Bericht des Branchenportals Semafor könnte AMD künftig Teile seiner Chipproduktion an Intels Foundry-Sparte auslagern. Auch AMD-Papiere zogen leicht an und gewannen rund 1 Prozent. Ein möglicher Durchbruch für Intels Foundry-Geschäft Sollte AMD tatsächlich Fertigungskapazitäten bei Intel in Anspruch nehmen, wäre dies ein strategischer Meilenstein für die im …