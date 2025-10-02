MSP Miner veröffentlicht neue mobile Mining-App: Beginn einer neuen Ära intelligenter Kryptowährungen

MSP Miner, eine führende internationale Cloud-Mining-Plattform, hat seine aktualisierte mobile Mining-App offiziell veröffentlicht.

Die weltweit verfügbare App bietet ein intelligenteres und sichereres Mining-Management. Kompatibel mit iOS und Android können Nutzer in nur wenigen Schritten auf ihren Smartphones minen. Die App unterstützt außerdem die Echtzeit-Gewinnüberwachung, sodass Anleger ihre täglichen Renditen jederzeit und überall verfolgen und ganz einfach von zu Hause aus passives Einkommen erzielen können.

Konform, sicher und umweltfreundlich

MSPMiner wurde 2018 gegründet und ist eine lizenzierte professionelle Cloud-Mining-Plattform in Großbritannien, die die lokalen Gesetze und Vorschriften einhält. Die Sicherheit und Transparenz der Nutzergelder haben für MSPMiner oberste Priorität. Die aktualisierte App erfüllt außerdem die folgenden hohen Standards:

1. Die App wird von McAfee® und Cloudflare® unterstützt und ist 100 % sicher und zuverlässig. Support ist rund um die Uhr verfügbar.

2. MSP Miner wird zu 100 % mit Solarenergie (Solar-, Wind- und Wasserkraft) betrieben. Dies reduziert CO2-Emissionen, eliminiert den Energieverbrauch des herkömmlichen Minings und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Mining-Umgebung.

3. MSP Miner hat über 5 Millionen Nutzer in über 180 Ländern und bietet komfortable und skalierbare Mining-Dienste.

Ein wirklich komfortables Mining-Erlebnis

Früher erforderte das Mining von Bitcoin oder Dogecoin in der Regel teures Mining-Equipment, eine stabile Stromquelle und spezielle Bedienkenntnisse. Heute sind diese Hindernisse vollständig beseitigt. Nutzer müssen keine hohen Gerätekosten mehr tragen oder sich um komplexe Wartung kümmern. Starten Sie einfach Ihr Smartphone oder Ihren Computer und erhalten Sie umfassenden technischen Support und Service-Support von der Plattform.

Registrieren Sie sich und erhalten Sie 15 US-Dollar kostenlose Rechenleistung, sodass neue Nutzer den echten Mining-Prozess ohne Investitionen erleben können.

Flexible Verträge unterstützen eine Vielzahl wichtiger Kryptowährungen, darunter BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, SOL, BNB, USDC, USDT und mehr. Die automatische Gewinnabrechnung ist rund um die Uhr verfügbar, und die Gelder werden nach Vertragsablauf automatisch zurückerstattet.

Intelligente Verwaltung · Sofortiger Support

Die neue mobile App integriert Hashrate-Prämien und Smart-Contract-Matching, sodass Nutzer ihre Mining-Pläne flexibel an ihre Kapitalgröße und Gewinnziele anpassen können. Der integrierte Online-Kundenservice der App ist rund um die Uhr erreichbar und beantwortet alle Anfragen schnell und professionell innerhalb von durchschnittlich 1-3 Minuten.

Partner- und Affiliate-Programm

Empfehlungsprovision: Verdienen Sie 3 % + 2 % dauerhafte Provision für jeden Freund, den Sie zum Kauf eines Vertrags werben.

Affiliate-Prämien: Aktive Nutzer können bis zu 50.000 $ an Empfehlungsprämien verdienen.

Täglicher Anmeldebonus: Nutzer erhalten 0,60 $, indem sie die App öffnen und sich registrieren.

Wie beginne ich mit passivem Einkommen?

Registrieren

Erstellen Sie ein Konto auf der Plattform, indem Sie die erforderlichen Informationen eingeben. Nach der Registrierung erhalten Sie einen Bonus von 15 $.

Wählen Sie Ihren Plan

Wählen Sie einen Mining-Vertrag, der zu Ihrem Budget und Ihrer Vertragslaufzeit passt.

Nach dem Kauf eines Vertrags

trägt das System automatisch Hashrate zum Mining-Pool bei, und die Erträge werden Ihrem Konto innerhalb von 24 Stunden automatisch gutgeschrieben. Nach Vertragsablauf wird Ihr Kapital automatisch zurückerstattet.

Ausgewählte Kontrakte und potenzielle Renditen

Vertragsart Vertragspreis Vertragslaufzeit Tägliches Einkommen Gesamterlös bei Fälligkeit Neue Benutzererfahrung 100 US-Dollar 2 Tage 4 $ 100 $ + 8 $ Eintrittsvertrag 500 US-Dollar 6 Tage 6,25 $ 500 $ + 37,50 $ Zwischenvertrag 2.700 US-Dollar 15 Tage 38,07 $ 2.700 USD + 571,05 USD Erweiterter Vertrag 5.000 US-Dollar 25 Tage 75,50 € 5.000 USD + 1.887,50 USD Top-Verträge 10.000 US-Dollar 33 Tage 169 US-Dollar 10.000 USD + 5.577 USD Top-Verträge 50.000 US-Dollar 43 Tage 965 US-Dollar 50.000 USD + 41.495 USD Quantenverträge 100.000 US-Dollar 45 Tage 2.050 US-Dollar 100.000 USD + 92.250 USD

Mining-Gewinne werden täglich abgerechnet, und das Kapital wird bei Vertragsende vollständig zurückgezahlt.

Klicken Sie hier, um mehr über die Mining-Vertragsoptionen von MSP Miner zu erfahren.

Übersicht

MSP Miner betont, dass die Einführung dieser App eine wichtige Initiative zur Förderung der breiten Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und Finanzdienstleistungen darstellt. Die neue Version senkt nicht nur die technischen Einstiegshürden für Nutzer, sondern verbessert auch Compliance und Transparenz. Mit seinen intelligenten Mining-Diensten bietet MSP Miner Privatanlegern mehr Möglichkeiten, an den Früchten der Blockchain-Entwicklung zu partizipieren.

Laden Sie jetzt die offizielle MSP Miner App herunter, um Ihre Krypto-Assets einfach zu aktivieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

Offizielle Website: https://mspminer.com/

E-Mail: info@mspminer.com