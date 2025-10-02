Die Sartorius-Aktie legte nach Nachrichten zur US-Pharmapolitik um fast 15 % zu. Wir sehen diese Erholung jedoch als stimmungsgetrieben und losgelöst von den Fundamentaldaten. Das Nachfragemomentum bleibt durch Unsicherheiten, gedämpfte Investitionsausgaben und bestehende Überkapazitäten geprägt. Der Konsens geht für das Geschäftsjahr 2025 von Umsätzen in Höhe von 3,54 Mrd. EUR (+6 % yoy, cc) sowie einem berichteten EBIT von rund 570 Mio. EUR aus, doch die Margen liegen deutlich unter den Pandemiehöchstständen. Die Bewertung erscheint anspruchsvoll bei einem KGV von über 76x und einem EV/EBITDA-Multiple von ca. 18x (FY25e mwb-Schätzung). Zusätzlich belasten Zollrisiken und die USD-Abwertung die Ergebnissichtbarkeit, während gekürzte Pharma-Investitionen weiteren Druck erzeugen könnten. Angesichts des begrenzten Ergebnispotenzials bestätigen wir unsere Verkaufsempfehlung mit unverändertem Kursziel von 175 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag





