© Foto: OpenAIDie Aktie von Northern Dynasty Minerals verlor am Mittwoch 4,6 Prozent. Auffällig war das niedrige Handelsvolumen - fast 80 Prozent unter Schnitt.Die Aktie von Northern Dynasty Minerals steht sinnbildlich für das Spannungsfeld zwischen spekulativer Hoffnung und regulatorischer Unsicherheit. Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie bis auf 1,25 US-Dollar folgte prompt der Rückschlag: Binnen eines Handelstags verlor der Kurs 4,6 Prozent auf 1,15 US-Dollar. Auffällig war das niedrige Handelsvolumen - fast 80 Prozent unter dem Schnitt - ein Hinweis auf fehlende Überzeugung der Anleger. Im Zentrum steht das Pebble-Projekt in Alaska, eines der größten unerschlossenen Kupfer-, Gold- und …Den vollständigen Artikel lesen ...
