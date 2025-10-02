München (ots) -Bereits am 22. Oktober 2025 wird in der BMW Welt in München der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" verliehen und nun steht fest, welcher weitere Preisträger die Blauer Panther-Trophäe bei der großen Award Show in der Kategorie Fiktion entgegennehmen wird:Lamin Leroy Gibba wird in der Kategorie Fiktion mit dem Blauen Panther 2025 als Hauptdarsteller, Creator, Ko-Produzent und Headautor von "Schwarze Früchte" (Jünglinge Film & Studio Zentral / ARD Degeto Film für die ARD) ausgezeichnet.Auszug aus der Jurybegründung: "Lamin Leroy Gibba prägt das Projekt in mehrfacher Hinsicht: als Creator, Head Autor, Co-Producer und Hauptdarsteller. Es ist mutig, wie er seine Figur sperrig, ambivalent und mitunter anstrengend gestaltet, dabei aber stets den Blick für das Ensemble bewahrt. Mit großer Souveränität schafft er Raum für seine Mitspielerinnen und Mitspieler und formt so ein vielstimmiges Gesamtbild - getragen von einer emotionalen Offenheit, die eine entwaffnende Wirkung entfaltet. 'Schwarze Früchte' erzählt die Geschichte von Lalo, einem jungen, schwarzen Mann, der nach dem Verlust seines Vaters mit Trauer, familiären Konflikten und seiner queeren Identität ringt. Die Serie begleitet ihn auf seinem Weg durch Freundschaft, Liebe und Selbstfindung und gibt dabei Perspektiven eine Stimme, die im deutschsprachigen Fernsehen bisher selten sichtbar waren."Lamin Leroy Gibba: "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung! Den Blauen Panther für meine verschiedenen Handwerke zu erhalten, bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank an die Jury für diese Wertschätzung und an das ganze 'Schwarze Früchte'-Team. Diese Serie konnte zu dem werden, was sie ist, weil ein großartiges Team von Filmschaffenden und Schauspielenden dieser Geschichte so viel Leidenschaft, Herzblut, Talent und Liebe fürs Detail geschenkt haben."Diese Preisträgerinnen und Preisträger des Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025 stehen bereits festDer Ehrenpreis des Ministerpräsidenten 2025 geht an die "Tatort"-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.Kategorie Fiktion:- Pia Strietmann wird mit dem Blauen Panther 2025 für die Regie der Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" (Sperl Film & Fernsehproduktion GmbH/ X Filme Creative Pool/ ARD Degeto Film/ RBB/ SWR/ HR für die ARD) ausgezeichnet.- Gernot Krää wird mit dem Blauen Panther 2025 als Drehbuchautor der Filmbiografie "Rosenthal" (if... Productions Film GmbH für das ZDF) ausgezeichnet.- Lavinia Wilson wird mit dem Blauen Panther 2025 als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle der Cassandra in der Serie "Cassandra" (Rat Pack Filmproduktion GmbH im Auftrag von Netflix) ausgezeichnet.Kategorie Kultur / Bildung:- David Seeberg wird mit dem Blauen Panther 2025 als Autor, Regisseur und Kameramann der Dokumentation "BLOCK PARTY - Peter Fox feiert mit Berlin" (Florida Factual im Auftrag von SWR, rbb, ARD Kultur und hr für die ARD)ausgezeichnet.- Stellvertretend für die Gesamtleistung, u.a. der Autorinnen Laura Dalibard und Hannah Krüger, erhält die Protagonistin Corinna Wolf-Bartens den Blauen Panther 2025 für das "Point of View"-Experiment "NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin" (Nordend Film im Auftrag des NDR).Kategorie Information / Journalismus:- Otto Waalkes wird mit dem Blauen Panther 2025 als Creative Producer der Dokumentation "Mein Name ist Otto" (MoveMe GmbH im Auftrag von Prime Video) ausgezeichnet.- Loreleï Holtmann wird mit dem Blauen Panther 2025 als Headautorin der Dokumentarserie "WTF is Jule?!" (Flappers Film & VFX im Auftrag des ZDF/ Das kleine Fernsehspiel) ausgezeichnet.Kategorie Entertainment:- David Henrichs (@DAVE) wird mit dem Blauen Panther 2025 als Produzent und Teilnehmer von "THE RACE", Staffel 2 (THE RACE GmbH, ausgestrahlt auf Joyn) ausgezeichnet.Das neue Show-KonzeptDas Show-Konzept des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" geht bewusst neue Wege: Jede Preisträgerin und jeder Preisträger erhält einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. So wird die Ehrung zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt. Mit dieser neuen inhaltlichen Ausrichtung der Verleihung geht auch ein neues Kommunikationskonzept für die Preisträgerinnen und Preisträger einher: Bis auf zwei Auszeichnungen, werden alle zukünftigen Besitzerinnen und Besitzer der Blauen Panther-Trophäe im Vorfeld der großen Award Show am 22. Oktober in der BMW Welt in München verkündet.Die ModeratorinnenModeriert wird die große Award Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 22. Oktober 2025 ab 19 Uhr in der BMW Welt München erstmals von TV-Moderatorin Esther Sedlaczek.Bereits ab 17 Uhr ist die erweiterte Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" live im Stream zu sehen. Auf dem Blue Carpet empfängt Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels die Stars. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Streaming Lounge auf noch mehr prominente Gäste freuen - und sich mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen!Showtime für den Blauen PantherDie Pre-Show (ab 17:00 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19:00 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt. Die Sendung steht außerdem in der ARD Mediathek, im Streamingportal ZDF und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ sowie erstmalig tvmovie.de die Pre-Show und die Award Show live streamen.Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien vergebenFür den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion,Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird.Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.DieJurymitglieder 2025 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Alessandro Capasso (Content Creator), Sasha Bühler (Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Prime Video), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Die Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"BMW: offizieller Mobility- und LocationpartnerDisney+: PartnerTHE SPOT media & film: offizieller MedienpartnerTV Movie: offizieller Medienpartner & Präsentator eines Preises in der Kategorie Information / JournalismusDie Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und 2025 erstmals von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (22. - 24. 