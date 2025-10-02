Hamburg / Essen (ots) -- BILD der FRAU zu Besuch im Berliner Büro der CDU-Politikerin- Offenes Gespräch über Erziehung, Teilzeitfalle und unser Schulsystem- Deutliche Worte zum Thema Antisemitismus"Kinder brauchen Zuwendung, Gespräche, Vorlesen, gemeinsames Spielen. Eltern müssen da wieder mehr Verantwortung übernehmen!", sagt Karin Prien (60, CDU) im großen Exklusiv-Interview mit BILD der FRAU. In ihrem Berliner Büro spricht die Bundesministerin für Bildung, Familie, Frauen, Jugend und Senioren mit Deutschlands reichweitenstärkster Frauenzeitschrift über Politik und Privates.Prien macht klar: Frühkindliche Förderung ist entscheidend. Sie fordert verpflichtende Sprachtests für Vierjährige und mehr verlässliche Betreuung: "Unser Ziel ist es, Eltern echte Wahlfreiheit zu geben und Müttern den Weg aus der Teilzeitfalle zu ermöglichen - was auch vor Altersarmut schützt."Besonders wichtig ist ihr außerdem das Ehrenamt: "Engagement ist der Kitt, der alles zusammenhält, uns widerstandsfähiger macht - auch gegen Extremismus." Beim Thema Antisemitismus wird sie ebenso deutlich: "Antisemitismus ist wieder Alltag. Viele Jüdinnen und Juden fragen sich, ob sie hier noch sicher leben können."Für Karin Prien heißt das: Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen, Menschen stärken. Genau deshalb wird die Bundesministerin am 19. November bei der großen GOLDENE BILD der FRAU-Gala in Hamburg den mit 30.000 Euro dotierten Publikumspreis überreichen - und gemeinsam mit BILD der FRAU starke Frauen feiern.Das vollständige Interview mit Bundesministerin Karin Prien lesen Sie ab 2. Oktober 2025 in BILD der FRAU (Heft 41/25).Pressekontakt:FUNKE MediengruppeAnna Hag, Leiterin Redaktion Unternehmenskommunikation0201/8046886anna.hag@funkemedien.deOriginal-Content von: BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62406/6130031