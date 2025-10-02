Die Daten der Dreijahreserhebung 2025 der BIZ zeigen einen Rückgang der Konzentration bei den wichtigsten Währungspaaren um 18,7 gegenüber 2022

CompareForexBrokers hat die jüngste Dreijahresumfrage der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich analysiert, die am 30. September 2025 veröffentlicht wurde, und festgestellt, dass die sieben wichtigsten Währungspaare ihre Dominanz auf den globalen Devisenmärkten verlieren. Während im Jahr 2022 noch 85 der Devisentransaktionen auf die sieben wichtigsten Währungen entfielen, ist ihr Anteil bis 2025 auf 66,3 zurückgegangen.

Trotz des Rückgangs von 18,7 bei den wichtigsten Währungspaaren hat die Gesamtaktivität erheblich zugenommen, wobei der tägliche Umsatz um 28 auf 9,6 Billionen US-Dollar gestiegen ist. Auf Jahresbasis entspricht dies 3,5 Billiarden US-Dollar, gegenüber 2,73 Billiarden im Jahr 2022. Weitere Daten finden Sie auf der Seite "Forex-Statistiken".

"Unsere wichtigste Erkenntnis aus den gestern veröffentlichten Daten der BIZ ist, dass der Devisenmarkt nach wie vor der größte Finanzmarkt ist, sich jedoch die Zusammensetzung des Handels verändert", erklärte Justin Grossbard, Mitbegründer von CompareForexBrokers. "Die wichtigsten Währungspaare bilden weiterhin den Maßstab für die Preisgestaltung, jedoch haben steigende Volumina in kleineren und aufstrebenden Märkten zu einer erheblichen Veränderung der Handelsmuster geführt."

Marktanteil der wichtigsten Währungspaare (in Prozent) Paar 2022 2025 Veränderung EUR/USD 22,7 21,2 -1,5 USD/JPY 13,5 14,3 +0,8 GBP/USD 9,5 7,6 -1,9 USD/CNY 6,6 8,1 +1,5 USD/CAD 5,5 5,3 -0,2 AUD/USD 5,1 4,9 -0,2 USD/CHF 3,9 4,9 +1,0

"USD/CNY ist das deutlichste Beispiel für diese Veränderung. Es ist von nur 0,8 des weltweiten Umsatzes im Jahr 2010 auf 8,1 im Jahr 2025 gewachsen, was einer Steigerung von 912 entspricht", erklärte Grossbard. "Es vermittelt ein klares Bild von der zunehmenden Bedeutung des Yuan im globalen Handel und Finanzwesen und verdeutlicht, wie Asien zunehmend zu einem zentralen Akteur auf den Devisenmärkten geworden ist."

Auch andere Dollar-Paare haben an Boden gewonnen. Der Anteil von USD/HKD verdoppelte sich nahezu von 2,4 auf 3,6 %, unterstützt durch aktive Absicherungsgeschäfte im nordasiatischen Handel, und USD/KRW stieg auf 1,8 %, da die Lieferketten für Elektronik und Halbleiter das Währungsrisiko direkter steuerten.

Die diesjährige Dreijahresumfrage der BIZ bestätigt, dass der Devisenmarkt zwar nach wie vor der weltweit größte und liquideste Markt ist, sich seine Struktur jedoch verändert, da neue Regionen und Währungen eine größere Rolle spielen.

Über CompareForexBrokers

Unabhängige Bewertungen, Vergleiche und Broker-Statistiken können auf compareforexbrokers.com ohne Paywall eingesehen werden.

