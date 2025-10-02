DJ Eurozone-Arbeitslosenquote steigt im August auf 6,3 Prozent

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im August gestiegen. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, erhöhte sich die Arbeitslosenquote auf 6,3 Prozent, nachdem sie im Juli auf dem Rekordtief von 6,2 Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 6,2 Prozent prognostiziert.

In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 5,9 (Vormonat: 5,9) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im August in der Eurozone 10,842 Millionen Menschen und in der gesamten EU 13,089 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.

