Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 41/25Sonntag, 05.10.Bitte Programmänderungen beachten:22.25 MAITHINK X - Die Show5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-KimDeutschland 2025Im Streaming: 05. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 05. Oktober 203023.30 MAITHINK X - Die Show5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(von 22.25 Uhr)(Die neu eingeplante Folge "5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? wird vom 19.10.2025 vorgezogen. Die Folge ursprünglich geplante Folge "Migration - 5 Mythen im Check" wird auf den 2.11.2025 verschoben)Montag, 06.10.Bitte Programmänderungen beachten:0.45 MAITHINK X - Die Show5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 5.10.2025)(Die Folge "Migration - Mythen im Check" entfällt)Donnerstag, 09.10.Bitte Programmänderungen beachten:23.15 MAITHINK X - Die Show5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 5.10.2025)(Die Folge "Migration - Mythen im Check" entfällt)Woche 42/25Samstag, 11.10.Bitte Programmänderungen beachten:17.50 MAITHINK X - Die Show5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 5.10.2025)(Die Folge "Migration - Mythen im Check" entfällt)Woche 43/25Sonntag, 19.10.Bitte Programmänderungen beachten:22.15 MAITHINK X - Die ShowGaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-KimDeutschland 2025Im Streaming: 19. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 19. Oktober 203023.25 MAITHINK X - Die ShowGaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(von 22.15 Uhr)(Die neu eingeplante Folge "Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?" wird vom 2.11.2025 vorgezogen. Die ursprünglich geplante Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?" wird auf den 5.10.2025 verschoben)Montag, 20.10.Bitte Programmänderungen beachten:0.40 MAITHINK X - Die ShowGaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 19.10.2025)(Die Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?" entfällt)Donnerstag, 23.10.Bitte Programmänderungen beachten:23.15 MAITHINK X - Die ShowGaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 19.10.2025)(Die Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?" entfällt)Freitag, 24.10.Bitte Programmänderungen beachten:6.40 MAITHINK X - Die ShowGaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 19.10.2025)Deutschland 2025(Die Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich" entfällt)Woche 44/25Samstag, 25.10.Bitte Programmänderungen beachten:17.50 MAITHINK X - Die ShowGaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 2.11.2025)(Die Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?" entfällt)Woche 45/25Sonntag, 02.11.Bitte Programmänderungen beachten:22.20 MAITHINK X - Die ShowMigration - 5 Mythen im CheckMit Dr. Mai Thi Nguyen-KimDeutschland 2025Im Streaming: 2. November 2025, 06.00 Uhr bis 2. November 203023.30 MAITHINK X - Die ShowMigration - 5 Mythen im CheckMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(von 22.20 Uhr)(Die neu eingeplante Folge "Migration - 5 Mythen im Check" wird vom 5.10.2025 verschoben. Die ursprünglich geplante Folge "Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert" wird auf 19.10.2025 vorgezogen)Montag, 03.11.Bitte Programmänderungen beachten:23.15 MAITHINK X - Die ShowMigration - 5 Mythen im CheckMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 2.11.2025)(Die Folge "Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert" entfällt)Woche 46/25Samstag, 08.11.Bitte Programmänderungen beachten:17.50 MAITHINK X - Die ShowMigration - 5 Mythen im CheckMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 2.11.2025)(Die Folge "Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert" entfällt)