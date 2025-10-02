Mainz (ots) -
ZDFneo Änderungsmitteilung
Woche 41/25
Sonntag, 05.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
22.25 MAITHINK X - Die Show
5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 05. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 05. Oktober 2030
23.30 MAITHINK X - Die Show
5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(von 22.25 Uhr)
(Die neu eingeplante Folge "5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? wird vom 19.10.2025 vorgezogen. Die Folge ursprünglich geplante Folge "Migration - 5 Mythen im Check" wird auf den 2.11.2025 verschoben)
Montag, 06.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
0.45 MAITHINK X - Die Show
5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 5.10.2025)
(Die Folge "Migration - Mythen im Check" entfällt)
Donnerstag, 09.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
23.15 MAITHINK X - Die Show
5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 5.10.2025)
(Die Folge "Migration - Mythen im Check" entfällt)
Woche 42/25
Samstag, 11.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
17.50 MAITHINK X - Die Show
5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 5.10.2025)
(Die Folge "Migration - Mythen im Check" entfällt)
Woche 43/25
Sonntag, 19.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
22.15 MAITHINK X - Die Show
Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 19. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 19. Oktober 2030
23.25 MAITHINK X - Die Show
Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(von 22.15 Uhr)
(Die neu eingeplante Folge "Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?" wird vom 2.11.2025 vorgezogen. Die ursprünglich geplante Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?" wird auf den 5.10.2025 verschoben)
Montag, 20.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
0.40 MAITHINK X - Die Show
Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 19.10.2025)
(Die Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?" entfällt)
Donnerstag, 23.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
23.15 MAITHINK X - Die Show
Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 19.10.2025)
(Die Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?" entfällt)
Freitag, 24.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.40 MAITHINK X - Die Show
Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 19.10.2025)
Deutschland 2025
(Die Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich" entfällt)
Woche 44/25
Samstag, 25.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
17.50 MAITHINK X - Die Show
Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 2.11.2025)
(Die Folge "5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?" entfällt)
Woche 45/25
Sonntag, 02.11.
Bitte Programmänderungen beachten:
22.20 MAITHINK X - Die Show
Migration - 5 Mythen im Check
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 2. November 2025, 06.00 Uhr bis 2. November 2030
23.30 MAITHINK X - Die Show
Migration - 5 Mythen im Check
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(von 22.20 Uhr)
(Die neu eingeplante Folge "Migration - 5 Mythen im Check" wird vom 5.10.2025 verschoben. Die ursprünglich geplante Folge "Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert" wird auf 19.10.2025 vorgezogen)
Montag, 03.11.
Bitte Programmänderungen beachten:
23.15 MAITHINK X - Die Show
Migration - 5 Mythen im Check
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 2.11.2025)
(Die Folge "Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert" entfällt)
Woche 46/25
Samstag, 08.11.
Bitte Programmänderungen beachten:
17.50 MAITHINK X - Die Show
Migration - 5 Mythen im Check
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
(vom 2.11.2025)
(Die Folge "Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert" entfällt)
