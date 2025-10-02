Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Telekommunikationsunternehmen AT&T Inc. (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) bietet eine neue Anleihe (ISIN US00206RNB41/ WKN A4EHJV) mit einem maximalen Emissionsvolumen von 1,15 Milliarden US-Dollar an, so die Börse Stuttgart.Der Kupon liege bei 4,55% p.a., die Zinszahlung erfolge halbjährlich jeweils am 1. Mai und 1. November, erstmals am 1. Mai 2026. Die Laufzeit der Emission ende am 1. November 2032. Zum Kurs von 99,53% ergebe sich eine erwartete Rendite bis zur Endfälligkeit von rund 4,63% (Stand: 30.09.2025). Die Anleihe könne ab einer Stückelung von 1.000 US-Dollar gehandelt werden. Moody's bewerte AT&T mit Baa2, damit handle es sich um ein Investment-Grade-Rating. Für Anleger aus der Eurozone bestehe währungsbedingt ein zusätzliches Risiko. (02.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
